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Prof. Dr. Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekilliğine atandı

Prof. Dr. Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekilliğine atandı
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekilliği görevine yeniden atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekilliği görevine yeniden atandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyeliğine 10 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla atanan Mandal, 16 Nisan itibarıyla Kurulun Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Prof. Dr. Hasan Mandal, 2018'de aynı kurulun üyeliğine ve ardından başkan vekilliğine atanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda politika üretmek, vizyon geliştirmek ve karar alma süreçlerine katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu ise yerli teknolojilerin geliştirilmesi, AR-GE yatırımlarının yönlendirilmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve milli teknoloji politikalarının oluşturulması gibi kritik alanlarda ülkemizin geleceğini şekillendirecek çalışmalar yürütüyor.

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Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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