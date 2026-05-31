Profesör ile 3 kişi, zincirleme kazada hayatını kaybetti

Burdur'da meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kır, Isparta'da düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burdur'un Bucak ilçesi Isparta- Antalya kara yolunda dün akşam meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kır, son yolculuğuna uğurlandı. Isparta merkez Halıkent Cami'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen törene Kır'ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra akademisyenler ile siyasiler katıldı. Cenaze namazı öncesi cemaatten helallik istendi. Bu esnada oğlu Alperen Kır, gözyaşlarını tutamadı. Namazının ardından Prof. Dr. İsmail Kır'ın cenazesi, Halife Sultan Mezarlığı'na getirilerek, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan Prof. Dr. İsmail Kır'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili SDÜ Rektörlüğü bir taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajında, "Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esengül Kır'ın eşi, Teknoloji Transfer Ofisi'nde görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. Alperen Kır'ın babası ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kır vefat etmiştir. Aramızdan erken ayrılışının derin üzüntüsünü yaşadığımız hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

