İlber Ortaylı 5 Gündür Yoğun Bakımda

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi, İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğum bakımda olduğunu açıkladı. İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından, ailesi adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz. Ailesi"

Kaynak: ANKA