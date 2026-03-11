İlber Ortaylı 5 Gündür Yoğun Bakımda
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi, ünlü tarihçinin 5 gündür yoğum bakımda olduğunu ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi, İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğum bakımda olduğunu açıkladı. İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından, ailesi adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz. Ailesi"
Kaynak: ANKA