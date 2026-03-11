Haberler

İlber Ortaylı 5 Gündür Yoğun Bakımda

Güncelleme:
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi, ünlü tarihçinin 5 gündür yoğum bakımda olduğunu ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi, İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğum bakımda olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi, İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğum bakımda olduğunu açıkladı. İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından, ailesi adına yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz. Ailesi"

Kaynak: ANKA
