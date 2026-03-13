Prof. Dr. İlber Ortaylı, 16 Mart'ta son yolculuğuna uğurlanacak
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı için 16 Mart'ta Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek ve cenaze namazı Fatih Camisi Haziresi'nde kılınarak defnedilecek.
Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.
Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.
Ailesi, açıklamada ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalarını rica etti.
Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün