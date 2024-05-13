Prof. Dr. Aslan: "Van Gölü Havzası bu yıl çok sayıda göçmen kuşu karşılıyor"

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nın bu yıl yoğun yağışlardan dolayı çok sayıda göçmen kuşu karşıladığını söyledi.

Çeşitli uluslararası doğa ve çevre anlaşması yapan kurumlar tarafından ilan edilen mayıs ayının ikinci haftası, Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nü olarak kutlanıyor. Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 234'ünün gözlemlenebildiği Van Gölü Havzası; başta flamingo olmak üzere yırtıcı göçmen kuşları ve nesli tehlike altında bulunan birçok kuşa ev sahipliği yapıyor. Konuya ilişkin konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, ülkemizde bulunan sulak alanların 5'te 1'nin Van Gölü Havzası'nda bulunduğunu belirtti. Havzanın doğal yaşam alanının bozulmamasından kaynaklı yaban hayvanlarının tercih yeri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Son 20 yılın en yağışlı mart ve nisan ayı yaşandığından dolayı çok sayıda göçmen kuşu geldi. Bunlardan en çok bilinen bize selam getiren allı turnadır (flamingo). Bunun yanında nesli tehlike altında olan dikkuyruklar, birçok yırtıcı göçmen kuş da burada yaşamaktadır. Van Gölü Havzası'nda yılın 12 ayında göçmen kuş bulunmaktadır. Kış mevsiminde yaban kazları, bahar mevsiminde yırtıcılarından tutun da kekliğinden, nesli tehlikede olan toy kuşu bulunmaktadır" dedi.

Bu yılın özellikle yağışlar konusunda şanslı bir yıl olduğunu dile getiren Aslan, bu yıl birçok kuş türünün diğer yıllara oranla daha fazla görüldüğünü kaydetti.