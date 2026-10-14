Priştine'de KFOR komutanlığı Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Vergori'ye devredildi

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Türkiye, Ekim 2025'te ikinci defa üstlendiği NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti.

KFOR'un, başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenen devir teslim törenine, Kosova Cumhurbaşkanı Justina Shiroka Pula, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Oramiral George M. Wikoff ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve İtalya milli marşının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Roberto Vergori'ye devredildi.

Cumhurbaşkanı Shiroka Pula, törende yaptığı konuşmada, görev süresi sona eren Ulutaş'a katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Kosova'nın NATO üyeliğine giden süreci ilerletmeyi hedeflediklerini belirten Shiroka Pula, "NATO üyeliğine ilişkin stratejik hedefimiz açık. Bir gün Kosova'nın yalnızca güvenlikten yararlanan değil, aynı zamanda güvenliğe doğrudan katkıda bulunan bir ülke olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Shiroka Pula, KFOR'un varlığının, görev tanımının ve yerel kurumlarla işbirliğinin ülkenin genel güvenliğine ve vatandaşların güvenine katkı sağladığını kaydetti.

Tümgeneral Ulutaş da NATO tarihinin en uzun süreli ve halihazırda en büyük misyonunun komutasını üstlenmekten onur duyduğunu ifade etti.

Kosova'da yaşayan tüm insanların farklılıklara rağmen barışçıl ve müreffeh bir gelecek için ortak umut taşıdığını belirten Ulutaş, "KFOR, Belgrad ile Priştine arasında Avrupa Birliği (AB) kolaylaştırıcılığında yürütülen diyaloğa güvenli bir ortam sağlayarak bu konuda rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Ulutaş, diyaloğun, çözüm bekleyen meselelerin ele alınması ve Kosova'da yaşayan herkesin haklarına saygı gösteren kalıcı çözümler geliştirilmesi için bir çerçeve oluşturduğunu dile getirdi.

Oramiral Wikoff da KFOR bünyesinde 27 yılı aşkın süredir görev yapan 30'dan fazla ülkeden askerlerin, Kosova'daki tüm toplulukların güvenliğine katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 2023-2024 döneminde devralmış, Tümgeneral Ulutaş KFOR komutanlığı görevini o dönemde de yürütmüştü. Ulutaş'ın ikinci KFOR komutanlığı görevi 3 Ekim 2025'te başlamıştı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 31 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Kaynak: AA