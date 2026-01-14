Ahırkapı Demir Sahası'nda arızalanan gemi emniyetli bölgede demirletildi

Ahırkapı Demir Sahası'nda makine arızası meydana gelen gemi, başka bir gemiye yaklaşması üzerine emniyetli bölgeye alınarak yeniden demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahırkapı Demir Sahası'nda makine arızası yaşayan 98 metre boyundaki Princess Eva isimli geminin, Resat Aga isimli gemiye tehlikeli şekilde yaklaşması üzerine İstanbul Gemi Trafik Hizmeti Merkezi'nin koordinasyonunda KURTARMA-1 römorkörünce, geminin daha emniyetli bir bölgeye alınarak yeniden demirletildiği belirtildi.