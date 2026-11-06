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Prag Vaclav Havel Havalimanı'nda 9 uçuş için yeniden bomba ihbarı yapıldı

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Prag Vaclav Havel Havalimanı'na gelen 4 ve buradan kalkacak 5 uçuş olmak üzere toplam 9 uçuş için yeniden bomba ihbarı alındı. Havalimanı sözcüsüne göre ilgili uçakların tamamı yerde ve polis kontrolleri sürüyor; dünkü ihbarlarda patlayıcı bulunmamıştı.

Çekya'nın başkenti Prag'da dün 4 uçağa yönelik bomba ihbarının ardından bugün de Vaclav Havel Havalimanı'na gelen ve buradan kalkan çok sayıda uçak için bomba ihbarı alındığı bildirildi.

Çek polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, havalimanına gelen ve buradan kalkan çok sayıda uçağa patlayıcı yerleştirildiği yönünde yeniden ihbar alındığı belirtildi.

Havalimanı yetkilileriyle işbirliği içinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedilen açıklamada, önlemlerin havalimanının olağan işleyişine etkisinin asgari düzeyde tutulduğu aktarıldı.

Açıklamada, olayın incelenmesine devam edildiği bildirildi.

İhbarlar 9 uçuşu kapsıyor

Prag Vaclav Havel Havalimanı Sözcüsü Denisa Hejtmankova, Çek haber ajansı CTK'ye yaptığı açıklamada, bugünkü ihbarların Prag'a gelen 4 ve buradan kalkacak 5 olmak üzere toplam 9 uçuşu kapsadığını bildirdi.

Hejtmankova, ilgili uçakların tamamının yerde olduğunu ve polis kontrollerinin sürdüğünü belirtti.

Prag'dan Bükreş'e gelen yolcu uçağı için de bomba ihbarı alındı

Romanya İstihbarat Servisi (SRI) de bu sabah Çekya'nın başkenti Prag'dan gelen Bükreş'teki Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçak için bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

SRI, yaptığı yazılı açıklamada, dün de Bükreş'e iniş yapan bazı uçaklar için benzer ihbarların yapıldığını ancak asılsız çıktığını anımsatarak, ekiplerin bölgede gerekli incelemeleri yaptığını ifade etti.

Dünkü ihbarlarda patlayıcı bulunmamıştı

Prag'a gelen 4 uçak ve havalimanına yönelik dün de bomba ihbarı yapılmış, uçaklarda, havalimanında ve çevresinde gerçekleştirilen aramalarda patlayıcıya veya başka bir tehlikeli cisme rastlanmamıştı.

Güvenlik önlemleri öğle saatlerinden önce kaldırılmış, soruşturmayı Terörizm, Aşırılıkçılık ve Siber Suçlarla Mücadele Ulusal Merkezi devralmıştı.

Öte yandan son günlerde Avrupa'da çeşitli güzergahlarda sefer yapan çok sayıda uçağa bomba ihbarında bulunulmuş, yapılan incelemelerde patlayıcıya rastlanmamıştı.

Kaynak: AA
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