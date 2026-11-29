Prag'daki Eski Şehir Meydanı'nda açılan Noel pazarında 20 metrelik ağaç ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Prag'ın Eski Şehir Meydanı'ndaki Noel pazarı cumartesi günü açıldı ve 20 metre yüksekliğindeki ağaç ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Pazar, 6 Ocak 2027'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
PRAG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çekya'nın başkenti Prag'daki Eski Şehir Meydanı'nda ışıklandırılan Noel ağacı, 28 Kasım 2026.
Prag'daki Eski Şehir Meydanı'nda cumartesi günü açılan Noel pazarında, 20 metre yüksekliğindeki Noel ağacı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Pazar, 6 Ocak 2027'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. (Fotoğraf: Dana Kesnerova/Xinhua)
Kaynak: Xinhua