Çekya'da on binlerce kişi hükümetin "demokrasiyi tehdit ettiği" gerekçesiyle gösteri düzenledi

Çekya'nın başkenti Prag'da on binlerce kişi, Andrej Babis liderliğindeki hükümetin politikalarının ülke "demokrasisini tehdit ettiği" gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Radio Prague International'ın haberine göre, on binlerce kişinin katıldığı Prag'daki gösteri "A Million Moments for Democracy" hareketi tarafından organize edildi.

Grup, Letna Parkı'nda gerçekleştirilen gösteriye "200 bin ila 250 bin" kişinin katıldığını açıkladı.

Açıklamada, gösterinin, Babis liderliğindeki hükümetin politikalarının, "Çek demokrasisini tehdit ettiği" gerekçesiyle yapıldığı belirtildi.

Hükümetin, Ukrayna'ya destek vermekten uzaklaşıp otokratik bir yola sürüklendiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin Slovakya ve Macaristan'ın izinden gitmesine karşı açıkça durmak için buradayız." ifadeleri kullanıldı.

Çek bayraklarıyla gösteriye katılan protestocular, "Demokrasiyi savunalım", "Geleceğimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler ayrıca, "kişisel özgürlüğü kolayca kısıtlamak için kullanılacağı" gerekçesiyle hükümetin hazırladığı "yabancı ajanlar yasası"na da tepki gösterdi.

Protestocular, bazı yetkililerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik talebin Temsilciler Meclisi'nde reddedilmesini de eleştirdi.

Milyarder iş insanı Babis'in, siyasete girmeden önce bir girişimi vesilesiyle Avrupa Birliği'nden (AB) 2 milyon avroluk hibe alırken "dolandırıcılık" yaptığı iddia edilmiş ve hakkında dava açılmıştı.

Temsilciler Meclisi, AB sübvansiyonlarıyla ilgili "dolandırıcılık" yaptığına dair hakkında dava açılan Başbakan Babis'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik önergeyi reddetmişti.

Seçim kampanyası sürecinde hazırlattığı afişlerle nefret suçlaması yöneltilen Temsilciler Meclisi Başkanı Tomio Okamura'nın dokunulmazlığının kaldırılması önergesi de reddedilmişti.