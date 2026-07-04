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İspanya ve Fas'tan, 5 büyük yangınla mücadele eden Portekiz'e yardım gitti

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Portekiz'de çıkan 5 büyük orman yangınıyla mücadele için İspanya ve Fas yardım gönderdi. Yangınlarda 2'si ağır 9 kişi yaralandı, 10 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Portekiz'de çıkan 5 büyük orman yangınıyla mücadele için İspanya ve Fas yardım yolladı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'nun, yüksek risk oluşturan, ülkedeki 5 noktada devam eden orman yangınlarına karşı Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasını devreye sokmasının ardından İspanya ve diğer komşu ülke Fas'tan yardım gönderildi.

İspanya, Askeri Acil Durum Biriminden (UME) bir birliği Portekiz'e gönderirken; Fas'tan da yangın söndürme çalışmaları için uçak yardımı yapıldığı bildirildi.

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumunun (ANEPC) verilerine göre, ülkenin orta kısmındaki dağlık bir bölge olan Serra do Caramulo'da 10 bin hektardan fazla alan yandı.

2'si ağır 9 kişi yaralandı

Yetkililer, Barcelos, Tamega e Sousa alt bölgesi, Cinfaes ile Setubal ve Arouca'da diğer 4 yangının devam ettiğini, yangın söndürme çalışmaları sırasında 2'si sivil ve durumu ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

ANEPC direktörlerinden Mario Silvestre, basına yaptığı açıklamada, özellikle geceleri hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu, aşırı şiddetli rüzgarlarla hava koşullarının kötüleşmesi sonucu ülkede "son derece yüksek yangın riski bulunduğunu" belirtti.

Birçok bölgesinde "kırmızı" alarma geçilen ve halka sıkça uyarıların yapıldığı Portekiz'de 3 binden fazla personel, yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Ülke genelinde hafta sonu boyunca sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
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