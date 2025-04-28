Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
İngiliz devleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

İngiliz devleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, 5 ülkeyi vuran elektrik kesintisine ilişkin siber saldırı ile ilgili bir gösterge bulunmadığını duyurdu. Kesintinin aşırı sıcaklar nedeniyle olduğu ifade edilirken, havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ülkeyi etkileyen elektrik kesintisi sorununun "birkaç saat içinde" düzelebileceğini ve kesintide siber saldırıya ilişkin gösterge olmadığını belirtti.

PORTEKİZ BAŞBAKANI: BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ELEKTRİĞİN YENİDEN SAĞLANMASINI BEKLİYORUZ

BBC'nin haberine göre Montenegro, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Montenegro, "Birkaç saat içinde Portekiz'de halka elektriğin yeniden sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

"SİBER SALDIRI OLDUĞUNA DAİR GÖSTERGE YOK"

Portekiz ve İspanya'yı etkileyen elektrik kesintisinin arkasında siber saldırının olduğuna dair "hiçbir gösterge" bulunmadığını dile getiren Montenegro, kesintisinin nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade etti. Montenegro, sorunun Portekiz'den kaynaklanmadığına dikkati çekti.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını ve ülkede tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurmuştu.

LİZBON HAVALİMANINA POLİS TAKVİYESİ

Lizbon Havalimanı'nda düzeninin sağlanması amacıyla gönderilen polis ekiplerine takviye yapıldığı bildirildi. Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre, emniyet yetkilileri ülkedeki elektrik kesintisinin havalimanındaki duruma etkisine ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, havalimanındaki düzenin sağlanması için buradaki polis gücüne ek olarak daha fazla polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Polis yetkilisi, elektrik kesintisi nedeniyle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin faaliyet gösterdiği terminalin kapatıldığını aktardı.

"İSPANYA'DAKİ NÜKLEER REAKTÖRLER GÜVENLİ DURUMDA"

İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi'nden (NSC) yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik kesintilerine rağmen nükleer reaktörlerin "güvenli durumda" olduğu ifade edildi. NSC açıklamasında, kesintinin ardından reaktörlerin otomatik olarak durarak acil durum jeneratörlerinin devreye girdiği belirtildi. Açıklamada, sürecin ülkedeki nükleer santrallerin beklenmeyen bir elektrik kesintisine yanıt vermesi için tasarlanan prosedüre uygun şekilde gerçekleştiği ifade edildi.

MADRİD ACİL SERVİSİ'NE 1679 VAKA GELDİ

Madrid Acil Servisi, elektrik kesintisinin başladığı 12.30'dan 16.30'a kadar 1679 vakayla ilgilendiklerini duyurdu. Başkent Madrid'deki itfaiye merkezinden yapılan açıklamada da çoğu asansörde kalanları kurtarma olmak üzere 210 müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

KARDEŞ BEN SİZE TAKDİM EDEYİM BİZDE BU TİP KONULARA !! DİŞ MİHRAK !! DENİR, UMUMİYETLE YENEN BİR NUMURA

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.