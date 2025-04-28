Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ülkeyi etkileyen elektrik kesintisi sorununun "birkaç saat içinde" düzelebileceğini ve kesintide siber saldırıya ilişkin gösterge olmadığını belirtti.

PORTEKİZ BAŞBAKANI: BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ELEKTRİĞİN YENİDEN SAĞLANMASINI BEKLİYORUZ

BBC'nin haberine göre Montenegro, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Montenegro, "Birkaç saat içinde Portekiz'de halka elektriğin yeniden sağlanmasını bekliyoruz." dedi.

"SİBER SALDIRI OLDUĞUNA DAİR GÖSTERGE YOK"

Portekiz ve İspanya'yı etkileyen elektrik kesintisinin arkasında siber saldırının olduğuna dair "hiçbir gösterge" bulunmadığını dile getiren Montenegro, kesintisinin nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade etti. Montenegro, sorunun Portekiz'den kaynaklanmadığına dikkati çekti.

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını ve ülkede tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurmuştu.

LİZBON HAVALİMANINA POLİS TAKVİYESİ

Lizbon Havalimanı'nda düzeninin sağlanması amacıyla gönderilen polis ekiplerine takviye yapıldığı bildirildi. Portekiz Haber Ajansına (LUSA) göre, emniyet yetkilileri ülkedeki elektrik kesintisinin havalimanındaki duruma etkisine ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, havalimanındaki düzenin sağlanması için buradaki polis gücüne ek olarak daha fazla polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Polis yetkilisi, elektrik kesintisi nedeniyle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin faaliyet gösterdiği terminalin kapatıldığını aktardı.

"İSPANYA'DAKİ NÜKLEER REAKTÖRLER GÜVENLİ DURUMDA"

İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi'nden (NSC) yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik kesintilerine rağmen nükleer reaktörlerin "güvenli durumda" olduğu ifade edildi. NSC açıklamasında, kesintinin ardından reaktörlerin otomatik olarak durarak acil durum jeneratörlerinin devreye girdiği belirtildi. Açıklamada, sürecin ülkedeki nükleer santrallerin beklenmeyen bir elektrik kesintisine yanıt vermesi için tasarlanan prosedüre uygun şekilde gerçekleştiği ifade edildi.

MADRİD ACİL SERVİSİ'NE 1679 VAKA GELDİ

Madrid Acil Servisi, elektrik kesintisinin başladığı 12.30'dan 16.30'a kadar 1679 vakayla ilgilendiklerini duyurdu. Başkent Madrid'deki itfaiye merkezinden yapılan açıklamada da çoğu asansörde kalanları kurtarma olmak üzere 210 müdahalede bulunulduğu belirtildi.