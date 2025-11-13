Haberler

Pompalı Tüfekle Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayda yaralanan B.A. hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Aralarında çıkan tartışmada B.A'yı silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 11 Kasım'da A.K, aralarında husumet bulunan B.A'yı (41) tartışma esnasında pompalı tüfekle yaralamıştı. B.A. hastanede tedavi altına alınmış, olayın ardından kaçan A.K. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı tüfekle yakalanmıştı.

