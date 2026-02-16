Kahvehanedeki pompalı tüfekli saldırı kamerada

ANKARA'nın Haymana ilçesinde, pompalı tüfekle kahvehaneye giren şüpheli, bağırıp çevredekilere tehditler savurdu. Silahın kazara ateş aldığı olayda kimse yaralanmazken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün akşam, Gültepe Mahallesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle kahvehaneye giren ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, bağırarak çevredekilere tehditler savurdu. Kahvehanedeki bazı kişiler, saldırganın üzerine gidip tüfeği almaya çalıştı. Arbedede tüfek ateş aldı. Olayda yaralanan olmadı. Kahvehanedeki diğer kişilerin de müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, ihbarla adrese sevk edilen jandarma ekiplerine teslim edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel