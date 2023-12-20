Pompalı tüfekle cinayet işleyen şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin anneannesini öldüren Mert Muharrem Taşkın, saklandığı barakada JASAT görevlileri tarafından yakalandı. İfadesi için jandarma karakoluna götürülen Taşkın'ın işlemleri devam ediyor. Öte yandan çiftin 3 yaşındaki çocuğu devlet korumasına alındı.

SAKLANDIĞI YERDEN JASAT ÇIKARDI

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin anneannesini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra saklandığı barakada yakalanan Mert Muharrem Taşkın, JASAT görevlileri eşliğinde bulunduğu yerden çıkarıldı. İfadesi için jandarma karakoluna götürülen Taşkın'ın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Öldürülen Hava Nur Şenol Taşkın ile annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ın cenazeleri, bugün öğle vakti Çayırbağ beldesinde, evlerine 50 metre uzaklıktaki mezarlıkta toprağa verilecek. Diğer yandan Taşkın çiftinin 3 yaşındaki erkek çocuklarının devlet korumasına alındığı öğrenildi.