Polonyalı ve Gerzeli Çiftin Düğününde Kültürel Birliktelik

Sinop'un Gerze ilçesinde Polonyalı ve Gerzeli çift dünyaevine girdi.

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Polonyalı Wiktoria Anna ile Gerzeli Yağız Arda'nın özel bir tesiste düzenlenen düğün töreninde nikahlarını kıydı.

Farklı kültürlerin bir araya geldiği düğünde çifte mutluluklar dileyen Belovacıklı, "Gerze'mizde farklı kültürlerin bir araya gelmesi bizleri mutlu ediyor. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.