Polonyalı ve Gerzeli Çiftin Düğününde Kültürel Birliktelik

Polonyalı ve Gerzeli Çiftin Düğününde Kültürel Birliktelik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesinde Polonyalı Wiktoria Anna ile Gerzeli Yağız Arda'nın düğün töreni yapıldı. Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, farklı kültürlerin bir araya geldiği bu özel günde çifte mutluluklar diledi.

Sinop'un Gerze ilçesinde Polonyalı ve Gerzeli çift dünyaevine girdi.

Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Polonyalı Wiktoria Anna ile Gerzeli Yağız Arda'nın özel bir tesiste düzenlenen düğün töreninde nikahlarını kıydı.

Farklı kültürlerin bir araya geldiği düğünde çifte mutluluklar dileyen Belovacıklı, "Gerze'mizde farklı kültürlerin bir araya gelmesi bizleri mutlu ediyor. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkandan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.