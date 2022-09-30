Polonya'ya getirilen kömür, kara ve demir yolu ile Avrupa'ya dağıtılıyor Güncel Haberler Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Avrupa'da enerji krizi yaşanırken Polonya'nın Gdansk kentine getirilen büyük çapta kömür, ülke içine ve Avrupa ülkelerine dağıtılmak üzere kara veya demir yoluyla limanlara getiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Avrupa'da enerji krizi yaşanırken Polonya'nın Gdansk kentine getirilen büyük çapta kömür, ülke içine ve Avrupa ülkelerine dağıtılmak üzere kara veya demir yoluyla limanlara getiriliyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Sercan Karkuş Polonya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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