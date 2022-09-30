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Polonya'ya getirilen kömür, kara ve demir yolu ile Avrupa'ya dağıtılıyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Avrupa'da enerji krizi yaşanırken Polonya'nın Gdansk kentine getirilen büyük çapta kömür, ülke içine ve Avrupa ülkelerine dağıtılmak üzere kara veya demir yoluyla limanlara getiriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla birlikte Avrupa'da enerji krizi yaşanırken Polonya'nın Gdansk kentine getirilen büyük çapta kömür, ülke içine ve Avrupa ülkelerine dağıtılmak üzere kara veya demir yoluyla limanlara getiriliyor.

Kaynak: AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Polonya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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