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Polonya, Rus diplomatların hareketlerine kısıtlamalar getirecek

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Polonya, Rusya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı hibrit savaş yürüttüğü gerekçesiyle Rus diplomatların ülke içindeki hareketlerine kısıtlamalar getireceğini duyurdu. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Avrupa ülkelerindeki olaylara yön verme girişimlerine dair kanıtlar bulunduğunu ifade ederek, Rus diplomatlar için hareket kısıtlaması getirileceğini belirtti.

Polonya, " Rusya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı hibrit savaş yürüttüğü" gerekçesiyle Rus diplomatların ülke içindeki hareketlerine kısıtlamalar getireceğini duyurdu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, Polonya'nın elinde Rusya'nın Avrupa ülkelerindeki olaylara yön verme girişimlerine dair kanıtlar bulunduğunu ifade ederek, "Rusya'nın Polonya da dahil olmak üzere AB'ye karşı yürüttüğü hibrit savaşa" dikkati çekti.

Bu doğrultuda, ülkesindeki Rus diplomatlara hareket kısıtlaması getirileceğini belirten Sikorski, karara ilişkin resmi bilgilendirmenin Varşova'daki Rus Büyükelçiliğine iletileceğini kaydetti.

Sikorski, hareket sınırlamalarının konsolosluk ve büyükelçilik personelini kapsadığını fakat Rusya'nın Varşova Büyükelçisi için geçerli olmayacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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