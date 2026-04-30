Polonya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesinin açıklığa kavuşturulmasını istedi

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunca uluslararası sularda müdahale edilmesine ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini bildirdi ve tüm koşulların acilen açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nda Polonya vatandaşlarının da bulunduğu hatırlatılarak İsrail ordusunca aktivistlere yönelik müdahalenin endişeyle takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu eylemlerin, deniz hukuku dahil uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğuna vurgu yapıldı ve tüm taraflara yürürlükteki uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıldı.

Bakanlığın Küresel Sumud Filosu koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduğu kaydedilen açıklamada, Polonya konsolosluk birimlerinin vatandaşlara yardım sağlamak için harekete geçtiği ve yakınlarıyla iletişim kurduğu bildirildi.

Açıklamada, Bakanlık bünyesinde Kriz Yönetim Ekibinin toplandığı belirtilerek "İsrail ordusunun gerçekleştirdiği operasyonun tüm koşullarının acilen açıklığa kavuşturulmasını bekliyor ve filo katılımcılarının güvenliğinin garanti altına alınmasını talep ediyoruz." denildi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.