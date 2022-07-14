Polonya'da yargılanan kürtaj yanlısı aktiviste destek protestosu
AA - Omar Marques - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Polonya'nın kürtaj yasalarına göre ilk kez yargılanan ve kürtaja yardım etmek, kürtaj yapmak amacıyla izinsiz ilaç bulundurmak suçlamalarıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen aktivist Justyna Wydrzynska'ya Krakow kentinde destek gösterisi düzenlendi.
Polonya'nın kürtaj yasalarına göre ilk kez yargılanan ve kürtaja yardım etmek, kürtaj yapmak amacıyla izinsiz ilaç bulundurmak suçlamalarıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen aktivist Justyna Wydrzynska'ya Krakow kentinde destek gösterisi düzenlendi.
AA / Omar Marques - Güncel