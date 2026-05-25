Polonya'da yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Güncelleme:
Polonya'nın batısında bir yolcu treninin bariyersiz geçitte kamyonla çarpışması sonucu kamyon sürücüsü hayatını kaybetti, 17 yolcu hafif yaralandı. Kamyon alev alırken tren raydan çıktı.

Polonya'da bir yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin batısındaki Rogozno kentinden Poznan şehrine giden yolcu treni, bariyersiz geçitte bir kamyonla çarpıştı.

İtfaiye sözcüsü Marcin Halasz, çarpışmanın ardından kamyonun alev aldığını ve trenin raydan çıktığını söyledi.

Halasz, kamyon sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini ve 17 yolcunun hafif yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
