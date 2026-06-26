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Polonya'da artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarı yapıldı

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Polonya'da etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle orman yangını riski kritik seviyeye yükseldi. Yetkililer riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara uyarı mesajları gönderirken, sıcaklıkların hafta sonu 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Polonya'da etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle orman yangını riski kritik seviyeye yükselirken, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara uyarı mesajları gönderildi.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB), ülkenin doğu ve orta kesimlerindeki Makow, Ostroleka ve Przasnysz ilçelerinde yaşayanlara yüksek orman yangını riski nedeniyle uyarı mesajı gönderdi.

RCB'nin mesajında, vatandaşlardan ormanlarda ve çevresinde ateş yakmamaları ve dikkatli olmaları istendi.

Kuraklık, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle orman yangını durumunun kritik seviyeye ulaştığı belirtilerek, yangın riski oluşturabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısı yapıldı.

Orman Araştırma Enstitüsü'nün (IBL) verilerine göre, uzun süredir devam eden yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği nedeniyle birçok bölgede orman tabanındaki nem oranı yüzde 10'un altına düştü.

Enstitü, yıl başından bu yana ülke genelinde 4 bin 600'den fazla orman yangını meydana geldiğini, yangınların büyük bölümünün ise insan faaliyetlerinden kaynaklandığını açıkladı.

Öte yandan, Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü (IMGW), ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların 27 ila 33 derece arasında seyretmesi nedeniyle birinci ve ikinci derece sıcak hava uyarıları yayımladı.

Meteorologlar, sıcak hava dalgasının hafta sonu etkisini artıracağını, pazar ve pazartesi günleri zirveye ulaşacağını ve ülkenin güneybatısında sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceğini öngörüyor.

Yetkililer, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları ve yeterli miktarda sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
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