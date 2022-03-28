Polonya'da Nüfus Dairesi çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya'da Nüfus Dairesi çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

AA - Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
 - Güncelleme:
Polonya'da Nüfus Dairesi çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Polonya'da Nüfus Dairesi çalışanı, Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polonya'da Nüfus Dairesi çalışanı, Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Varşova'da Nüfus Dairesi'nde arşivci olarak çalışan 57 yaşındaki Tomasz L, Rusya gizli servislerine casusluk yaptığı şüphesiyle Polonya İç Güvenlik Teşkilatı memurları tarafından gözaltına alındı.

Başkent Sicil Dairesi Arşiv Kayıt Departmanında çalışan zanlı, son 5 yıldır Ruslar için kişisel verilerin çalınmasında ve aktarılmasında rol oynamakla suçlanıyor.

Varşova'daki Nüfus Dairesi arşivlerinin, Polonya'nın en eski ve en köklü arşivlerine sahip olduğu belirtiliyor.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

Polonya, Varşova, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title