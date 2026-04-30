Polonya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler tarafından protesto edildi.

Polonya yerel medyasında yer alan haberlere göre, sosyal medya üzerinden "Filistin için SOS! Filo için SOS!" çağrısıyla organize edilen eylem yerel saatle 15.00'te başladı.

İsrail'in Varşova Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, bayrak ile pankartlar taşıdı ve Filistin'in özgürlüğünü talep eden sloganlar attı.

Göstericiler, Polonya hükümetinden İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına sert tepki vermesini ve diplomatik adım atmasını talep etti.

Gösteride yapılan konuşmalarda, filonun yalnızca insani yardım amacı taşımadığı, aynı zamanda Gazze'de yaşayan sivillerle dayanışma mesajı verdiği bildirildi.

Konuşmacılar, insani yardım filolarının alıkonulmasına ve aktivistlerin baskıyla karşı karşıya kalmasına rağmen Filistin yanlısı hareketin büyüyerek sürdüğünü belirtti.

Konuşmacılardan biri, "Filistin özgür olana kadar bu hareket sürecek. Buradayız ve bu büyükelçilik bizi duymaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Haberlerde İsrail'in alıkoyduğu teknelerden birinde, Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nde görev yapan Polonya vatandaşı akademisyen Magdalena Gorska'nın bulunduğu belirtildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunca uluslararası sularda müdahale edilmesine ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini bildirmiş, tüm koşulların acilen açıklığa kavuşturulmasını talep etmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda, İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

İnsani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde de İsrail ordusu Akdeniz'de uluslararası sularda yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri ve tekneleri alıkoymuştu.