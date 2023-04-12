Polonya Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı: Çin Pazarında Büyük Fırsatlar Var

VARŞOVA, 12 Nisan (Xinhua) -- Polonya Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Jacek Boczek, Çin Uluslararası Tüketim Ürünleri Fuarı'nın, Polonyalı şirketlerin Çin'deki pazar fırsatlarını araştırmalarına ve Çin pazarına kaliteli ürünlerin ihracatını artırmalarına yönelik bir platform olduğunu söyledi.

VARŞOVA, 12 Nisan (Xinhua) -- Polonya Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Jacek Boczek, Çin Uluslararası Tüketim Ürünleri Fuarı'nın, Polonyalı şirketlerin Çin'deki pazar fırsatlarını araştırmalarına ve Çin pazarına kaliteli ürünlerin ihracatını artırmalarına yönelik bir platform olduğunu söyledi.

Boczek, yakın zamanda Xinhua'yla yaptığı söyleşide, "Elbette ki, Çin pazarı büyük bir pazar. Birçok fırsat söz konusu. Bu pazarı doğru şekilde kullanmadığımızı düşünüyorum ve benim gibi birçok çalışma arkadaşım da böyle düşünüyor. Çin'e daha çok, çok daha fazla ihracat yapmalıyız çünkü son derece kaliteli birçok ürünümüz var" dedi.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 10-15 Nisan arasında düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketim Ürünleri Fuarı'na ilk kez Polonya'dan bir heyet katılacak.

Polonya'nın süt ve kozmetik gibi kaliteli ürünlerinin, zaman içinde Çin'de giderek daha popüler hale geldiğini kaydeden Boczek, son 10 yıldır Polonyalı girişimciler için Çin'e ziyaretler organize ediyor, iki ülkede ticaret ortaklarının birbirlerini bulmasına yardım ediyor, Polonyalı ve Çinli işletmelere piyasa bilgi ve deneyimleri sunuyor.

Çin'in Kovid müdahalesini optimize etmesinden sonra "yatırımda bulunmak ve Polonya'nın ürünlerinden ithal etmek için giderek daha çok Çinli kişi ve şirketin Polonya'yı ziyaret ettiğini" belirten Boczek, "bunun, Polonya ürünlerinin Çin'e ihracatına yardımcı olmasını" umduğunu söyledi.

Öte yandan daha fazla Çinli şirketin Polonya'da yatırımda bulunmasını ve işlerini genişletmesini memnuniyetle karşıladığını dile getiren Boczek, "Eğer birileri Avrupa'ya açılan iyi bir kapı arıyorsa, kesinlikle Polonya'nın en iyisi olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Boczek, ayrıca Polonya ve Çin'in, hem Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Platformu dahilinde hem de platform haricinde işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupalı liderlerin yakın zamanda Çin'e yaptığı ziyaretlere dikkat çeken Boczek, hem ulusal liderler hem de sıradan iş insanları için halklar arası alışverişlerin ve yüz yüze toplantıların önemli olduğunu söyledi.