Polonya, ABD'den 250 Abrams tank alımı için sözleşme imzaladı - Haberler

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Polonya, ABD'den 250 Abrams tank alımı için sözleşme imzaladı

AA - Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Polonya, ABD'den 250 Abrams tank alımı için sözleşme imzaladı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 250 ABD yapımı M1A2 Abrams tank alımı için sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 250 ABD yapımı M1A2 Abrams tank alımı için sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Blaszczak, ABD'nin Varşova Büyükelçisi Mark Brzezinski ile sözleşmeyi imzaladı.

Toplam 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tank alımı için düzenlenen imza töreninde konuşan Blaszczak, "Bugün, Polonya-ABD iş birliği tarihi için çok önemli bir gün." dedi.

Bakan, tankların 18. Mekanize Tümen Komutanlığı'na konuşlanacağını söyledi.

Bu anlaşma ile Polonya ordusunun çok güçleneceğine dikkat çeken Blaszczak, "Doğu sınırımızın ötesinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Polonya ordusunun güçlendirilmesi, olası düşman saldırılarını caydıracaktır." ifadelerini kullandı.

Polonya Savunma Bakanlığı, Polonya ordusunun tanklarla birlikte simülatör, eğitim ve lojistik desteği alacağını da bildirdi.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

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