Polis, yaralı köpeğin üstünü kendi montuyla örttü

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, yolda yaralı halde bulunan köpeğe polis ekibi yardım etti. Bir polis, üşümemesi için montuyla köpeğin üzerini örttü.

Deniz Mahallesi'nde akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, yol üzerinde hareketsiz halde yatan yaralı köpeği fark etti. Ekipler, olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla çevrede güvenlik önlemi alırken, durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Yaralı köpeğin üşümemesi için bir polis memuru montunu üzerine örttü. Polis ve belediye görevlileri gelinceye kadan köpeğin başında bekledi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilen köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Polis ekiplerinin duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.