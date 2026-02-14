Okul Önlerinde Güvenlik Eğitimi

AFYONKARAHİSAR'da polis, ortaokul öğrencisi ile velilerine yönelik okul önlerinde ve geçitlerde güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla 'Okul Geçidi Görevlileri' eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulu öğrencileri ve velilerine yönelik eğitim düzenlendi. Okul önlerinde, geçitlerde öğrenci ve velilerin güvenli şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Okul Geçidi Görevlileri' adlı eğitim yapıldı.

Eğitimde veli ve öğrencilere, hangi şartlarda, zaman ve sürelerle görev yapacakları, kıyafetleri veya taşıyacakları işaretler ile trafik kuralları, trafik işaret, levha ve cihazları, dikkat edilecek usul ve esaslar, taşıtların durdurulması ve yönlendirilmesi sırasında can ve mal güvenliği açısından dikkat edilecek emniyet tedbirleri anlatıldı.