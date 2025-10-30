Haberler

Polis Merkezinde Arbede: Bir Polis Memuru Yaralandı

Aydın'da tutuklanan Halil Kavran'ın yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden bir polis memuru elinden yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tutuklanan Halil Kavran'ın yakınları arasında çıkan tartışmaya müdahale eden polis memuru elinden yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi'nde bulunan Efeler Polis Merkezi önünde meydana geldi. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' gibi çeşitli suçlardan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil Kavran, polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı. Kavran'ın yakınları, polis merkezinin önünde toplandı. Bu sırada yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmayı sonlandırmak isteyen polis ekipleriyle H.K. ve H.K. arasında arbede yaşandı. Arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun elinin kırıldığı belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu edilen polis memurunun ardından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'polise mukavemet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

