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Sinir krizi geçiren şahıs, polis memurunu defalarca bıçakladı

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Konya'da evinde sinir krizi geçiren şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında olay yerinde bulunan polis memurunu sırtından defalarca bıçakladı. Saldırgan şahıs polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da sağlıkçılara eşlik etmek için gittikleri adreste polis memuru Mustafa Topuz'a (28), bıçakla saldırıp vücudunun 7 yerinden yaralayan, kendisi de tabancayla vurularak yakalanan Emre Köroğlu (29), tedavisi sonrası taburcu edildi. Bugün adliyeye sevk edilen Köroğlu'nun, olaydan 10 gün önce de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalanıp, serbest kaldığı ortaya çıktı. Polis memuru Topuz da tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

POLİS MEMURUNU 7 BIÇAK DARBESİYLE YARALADI

Olay, 13 Ekim'de saat 10.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, birinin sinir krizi geçirdiği ihbar edilen eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.K.'nin evine giden ekipler, kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu elinde bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı.

OLAY ANI KAMERADA

Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Şüpheli Emre Köroğlu ise tedavisi sonrası emniyete götürüldü. Köroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

10 GÜN ÖNCE DE SUÇA KARIŞMIŞ

Poliste 33 suçtan kaydı olan Emre Köroğlu'nun, en son söz konusu olaydan 10 gün önce de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalanıp, serbest kaldığı ortaya çıktı. Köroğlu'nun aynı suçtan bugüne kadar 5'i bu yıl olmak üzere 6 kez hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Köroğlu'nun bazı suç kayıtları ise şöyle:

2'si bu yıl olmak üzere 4 kez 'Gasp', 1'i bu yıl 3 kez 'Kasten yaralama', 1'i bu yıl 4 kez 'Evden ve otodan hırsızlık', bazıları birden fazla olan diğer suçları da 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Güveni kötüye kullanma'. Emre Köroğlu'nun karıştığı bazı suçlardan dolayı 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği de belirlendi.

Sinir krizi geçiren şahıs, polis memurunu defalarca bıçakladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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