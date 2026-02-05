Haberler

Erzurum'da polisler "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla hasta çocukları hediyelerle sevindirdi

Erzurum'da polisler 'Dünya Kanser Günü' dolayısıyla hasta çocukları hediyelerle sevindirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da polis ekipleri, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' kapsamında hastanede tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret etti ve onlara hediye verdi.

Erzurum'da polis ekipleri, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" kapsamında hastanede tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret edip hediye verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla Atatürk Üniversitesi onkoloji servisinde tedavi gören 7 kanser hastası çocuğu ziyaret etti.

Ekipler, çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emniyetin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kanserle mücadele cesaret ister, umut ise en güçlü ilaçtır. Tedavi gören 7 güzel yüreği ziyaret ederek, onlara küçük hediyelerimiz ile birlikte büyük sevgimizi ulaştırdık. Onların güçlü duruşu ve hayata tutunuşu hepimize ilham verdi. Kahramanlarımıza sağlık, sabır ve mutluluk dolu bir gelecek temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması

Adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan günler sonra beklenen açıklama