Poli Pazarı'nda Bahar Bayramı Hazırlıkları Başladı

QİNGDAO, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin en büyük geleneksel pazarlarından biri olan 300 yılı aşkın bir geçmişe sahip Poli Pazarı, yerel somut olmayan kültürel miraslar listesinde yer alıyor.

Bahar Bayramı yaklaşırken, çok sayıda ziyaretçi pazara akın ederek yeni yıl süsleri, tarımsal ürünler ve yerel lezzetler satın alıyor.