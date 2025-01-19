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Poli Pazarı'nda Bahar Bayramı Hazırlıkları Başladı

Poli Pazarı'nda Bahar Bayramı Hazırlıkları Başladı
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Çin'in Shandong eyaletindeki 300 yıllık Poli Pazarı, Bahar Bayramı'na hazırlık amacıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor. Ziyaretçiler, pazarda yeni yıl süsleri, tarımsal ürünler ve yerel lezzetler satın alıyor.

QİNGDAO, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin en büyük geleneksel pazarlarından biri olan 300 yılı aşkın bir geçmişe sahip Poli Pazarı, yerel somut olmayan kültürel miraslar listesinde yer alıyor.

Bahar Bayramı yaklaşırken, çok sayıda ziyaretçi pazara akın ederek yeni yıl süsleri, tarımsal ürünler ve yerel lezzetler satın alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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