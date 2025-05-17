Polatlı'da Sevgi Butiği ile 1300 İhtiyaç Sahibi Desteklendi

Polatlı'da Sevgi Butiği ile 1300 İhtiyaç Sahibi Desteklendi
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Türk Kızılayı Derneği Polatlı Şubesi tarafından kurulan Sevgi Butiği, 1300 ihtiyaç sahibine giyim ve diğer temel ihtiyaçlar sağladı. Şube Başkanı Süleyman Yiğit, 632 aileye ulaşarak Gazze'ye de yardım gönderdiklerini açıkladı.

Türk Kızılayı Derneği Polatlı Şubesi tarafından kurulan Sevgi Butiği'nden 1300 ihtiyaç sahibi faydalandı.

Türk Kızılay Derneği Polatlı Şubesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 1300 kişinin, ayakkabı, gömlek, kaban, iç çamaşırı dahil ihtiyaçlarını karşıladı.

Şube Başkanı Süleyman Yiğit, AA muhabirine, yıl başından bugüne 632 ailede 1300 kişinin çeşitli ihtiyaçlarını giderdiklerini belirterek, Gazze'ye de yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Yiğit, Polatlı'daki başvuruların kamu kurumlarıyla koordineli şekilde değerlendirilerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına değindi.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
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