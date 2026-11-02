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Polatlı'da dolmuş hasılatının tehditle alındığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde şehir içi taşımacılık yapan bir dolmuş hattı işletmecisinin 3 farklı tarihteki hasılatını tehditle aldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, dolmuş hattı işletmecisinin hasılatını tehditle aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ç.K., O.T., A.U., M.S. ve H.M.Ö'nün birlikte hareket ederek ilçede şehir içi taşımacılık yapan bir dolmuş hattı işletmecisinin 3 farklı tarihteki hasılatını tehditle aldıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ç.K., O.T., A.U. ve H.M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 4 senet, cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.K., O.T. ve H.M.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.U. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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