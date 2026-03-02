Plakasını kapattığı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptı; 392 bin 500 lira ceza uygulandı

BURDUR'da plakasını bezle kapatıp, polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, aracı ile ters yöne girip kaza yaptı. Yaralanan sürücüye 392 bin 500 lira ceza uygulandı.

Burdur'da plakasını bezle kapattığı motosikletiyle Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden E.R.Ö. (20), polisin 'dur' ihtarına uymadı. Bir süre polisten kaçan sürücünün motosikleti, Şehit Kalmaz Caddesi'nde ters yöne girdiğinde İ.H. yönetimindeki 15 LC 424 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. E.R.Ö. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücüye 'Dur ihtarına uymamak', 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Kask takmamak' suçlarından toplam 392 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı