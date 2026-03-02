Haberler

Plakasını kapattığı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptı; 392 bin 500 lira ceza uygulandı

Plakasını kapattığı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptı; 392 bin 500 lira ceza uygulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURDUR'da plakasını bezle kapatıp, polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, aracı ile ters yöne girip kaza yaptı.

BURDUR'da plakasını bezle kapatıp, polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, aracı ile ters yöne girip kaza yaptı. Yaralanan sürücüye 392 bin 500 lira ceza uygulandı.

Burdur'da plakasını bezle kapattığı motosikletiyle Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden E.R.Ö. (20), polisin 'dur' ihtarına uymadı. Bir süre polisten kaçan sürücünün motosikleti, Şehit Kalmaz Caddesi'nde ters yöne girdiğinde İ.H. yönetimindeki 15 LC 424 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. E.R.Ö. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sürücüye 'Dur ihtarına uymamak', 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Kask takmamak' suçlarından toplam 392 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı

Lisede dehşet! 2 öğretmenini ve arkadaşını bıçakladı
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu

İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

Savaşta Avrupa cephesi açılıyor! Masa kuruldu, karar an meselesi
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini