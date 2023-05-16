PKK'nın sözde basın komitesi davasında 9 sanık tahliye edildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesine üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 10'u tutuklu 12 sanıklı davanın ilk duruşmasında, 9 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın medya yapılanmasında yer almadıklarını, bağımsız ve tarafsız gazetecilik yaptıklarını savunan sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatlarının beyanı ile savcının ara karara yönelik taleplerini alan mahkeme heyeti, daha sonra ara kararını açıkladı.

Buna göre sanıklar Diren Yurtsever, Deniz Nazlım, Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Habibe Eren ve Öznur Değer adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Sanık Hamdullah Bayram'ın ise "kaçma şüpheli olduğu" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma, 5 Temmuz'a ertelendi.

İddianamede, PKK/KCK basın komitesi içerisinde yer alarak gazeteci kimliği adı altında örgütsel faaliyette bulundukları iddia edilen sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.