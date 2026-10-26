PKK'nın Sincar uzantısı YBŞ, silah bırakıp Irak ordusuyla entegre edilecek

PKK'nın Sincar uzantısı YBŞ, silah bırakıp Irak ordusuyla entegre edilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin gözetiminde, PKK'nın Sincar uzantısı YBŞ'nin silah bırakarak Irak ordusuyla entegre edileceği bildirildi. Sözcü Sabah en-Numan, işlemlerin bugün yapılacağını ve Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümete devredileceğini açıkladı.
BAĞDAT (AA) – Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin gözetim ve takibinde, trerör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının silah bırakarak Irak ordusuyla entegre edileceği bildirildi.
Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan açıklamasında, söz konusu yapıyla Irak güvenlik güçleri arasındaki askeri bağın yeniden düzenlenmesine yönelik işlemlerin bugün gerçekleştirileceğini ve bu unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini belirtti.
Söz konusu adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini kaydeden Numan,
bu adımın, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atıldığını ifade etti.
Numan, uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi.
Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etti.