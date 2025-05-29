PKK/KCK Soruşturmasında Avukat Fırat Epözdemir Tahliye Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturmasında tutuklanan avukat Fırat Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi. Hakkında 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılama süreci devam ediyor.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Fırat Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel