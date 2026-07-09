Piyanist Kaan Karaçam, traktör römorkunu sahneye dönüştürdü

Piyanist Kaan Karaçam'ın "Toprağın İzinde" adlı açık hava konseri, Beykoz Mahmutşevketpaşa'da gerçekleşti.

Müziğin doğayla bir araya getirilmesi hedeflenen ve "tarla" ortamında gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı, piyano performansını traktör römorku üzerine kurulan platformda sergiledi.

Genç müzisyen Karaçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toprağın İzinde" konserinin uzun zamandır planlanan bir etkinlik olduğunu belirtti.

Konserdeki temel amacın "sınırları aşmak" olduğunu ifade eden Karaçam, "Piyano gibi bir enstrümanın hep 'elitist' salonlarda olmasındansa icra ettiğim sanatın daha da özgürleşmesi ve çaldığım parçaların da kendi doğasıyla buluşmasını istiyordum. Bu isteğin bir sonucu olarak da üretimin kalbinde bir tarlada yapma fikri doğdu. 'Bunu nasıl yapabilirim' derken bir traktörün de bana eşlik ederek bu atmosfere çok yakışacağını düşündüm. 'Toprağın İzinde' etkinliği, böylece ortaya çıkmış oldu diyebilirim." dedi.

Karaçam, konserdeki üç ana unsurun "açık alan", "tarla" ve "traktör" olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aslında bu üç kavram projenin omurgasını oluşturuyor. Bu ezgileri ait olduğu yerde ve sınırların dışında kendi yorumlamalarımla birlikte dinleyiciyle buluşturmayı hedefledim. Üretimin simgesi olarak da bir traktör seçtim. Traktör benim için bu topraklardaki emeğin, alın terinin ve üretimin simgesidir. Piyanoyu da buraya yerleştirdiğimizde müthiş bir tezatlık ortaya çıkıyor. Bu da konserin bir anlamda amaçlarına da uygun bir duruma işaret ediyor."

"Piyanonun mesafeli konserlerini yıkıp, doğrudan halkın yanı başına getiriyoruz"

Konserde halkla iç içe olduklarını anlatan Karaçam, "Piyano, tarihsel açıdan, hep saraylarda ve yüksek sınıfla bağdaştırılan elit bir simge olagelmiştir. Biz bu projeyle, o simgesel anlama doğrudan radikal ama çok samimi bir antitez sunmuş oluyoruz. Piyanonun mesafeli konserlerini yıkıp doğrudan köylünün, halkın yanı başına getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Repertuvarı oluştururken tamamıyla bu coğrafyanın hafızasından beslendim"

Karaçam, konser için belirlenen repertuvarın tercih edilen mekanla uyumlu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Madem sahnemiz bir tarla ve simgemiz bir traktör, o zaman o piyanodan dökülecek notaların da bu toprakların ruhunu yaşatması gerekiyordu. Repertuvarı oluştururken tamamıyla bu coğrafyanın hafızasından beslendim. Bunun bir sonucu olarak da 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Yürüyorum Dikenlerin Üstünde' gibi her dinleyenin kalbinde bir yere dokunan köklü Anadolu ezgilerini seçtim. Batı'nın en klasik enstrümanı olan piyanoyla, Anadolu'nun en içli, derin ezgilerini yorumumla harmanlamaya çalıştım."

Geleceğe yönelik planlarından da bahseden Karaçam, şöyle konuştu:

"19 yaşındayım ve ömrümün üçte ikisi piyano tuşlarının başında besteler yapıp müzik üreterek geçti. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesinde fizik eğitimi almaktayım. Fizik ve müzik benim için hiçbir zaman kopuk olmadı. Gelecek planlarımda ise hem akademik dünyada var olmak hem de müzikal alanda bu tarz multidisipliner, sınırları yıkan ve kavramsal derinliği olan projelere devam etmek var. Müziğimi sadece Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da bu özgün ezber bozan vizyonla temsil etmek en büyük hedefim."

Konserde Karaçam, "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Al Yazmalım", "Yürüyorum Dikenlerin Üstünde", "Fikrimin İnce Gülü", "Yiğidim Aslanım", "Mihriban", "Fikrimden Geceler", "Lüküs Hayat" ve "Memleketim" gibi Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.