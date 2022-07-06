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ŞANLIURFA - Piyade Er Yusuf Gürler'in ailesine acı haber verildi

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler'in şehadet haberi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ailesine verildi.

Hakkari'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Yusuf Gürler'in şehadet haberi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ailesine verildi.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz ile İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek, şehidin Şirinkuyu Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, Gürler ailesine acı haberi verdi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

AA / Cuma Sarı - Güncel

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