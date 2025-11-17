Pınarhisar Kaymakamı Özderin Üreticileri Ziyaret Etti
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, bakliyat hasadı yapan üreticiyi ziyaret ederek hasat çalışmalarını takip etti ve bereketli bir hasat dileğinde bulundu.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, bakliyat hasadı yapan üreticiyi ziyaret etti.
???????Özderin, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ile Cevizköy'de üretici Barış Tufan'ın kuru fasulye ve nohut hasadını takip etti.
Hasat çalışmalar hakkında üretici Tufan'dan bilgi alan Özderin, hasadın bereketli olmasını diledi.
Akdemir, okul ziyaretinde bulundu
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yapan öğrencileri ziyaret etti.
Arife Bekir Uğurlu İlkokulu'nda törene katılan Akdemir, daha sonra sınıflara geçen öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akdemir, öğrencilere derslerinde başarı diledi.
Öğretmenleri de ziyaret eden Akdemir, isteklerini dinledi.