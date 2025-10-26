Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 2025 Aile Yılı kapsamında Tozaklı köyünde 3 aileyi evinde ziyaret etti. Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, ayrıca 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğine katıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Özderin, 2025 Aile Yılı kapsamında Tozaklı köyünde 3 aileyi evinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, ailelerin isteklerini de dinledi.

Her fırsatta ziyaretlerde bulunmaya özen gösterdiğini ifade eden Özderin, vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı

Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

100. Yıl Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

Kaymakam Enver Özderin'in de katıldığı program sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.