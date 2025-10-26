Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 2025 Aile Yılı kapsamında Tozaklı köyünde 3 aileyi evinde ziyaret etti. Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, ayrıca 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğine katıldı.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.
Kaymakam Özderin, 2025 Aile Yılı kapsamında Tozaklı köyünde 3 aileyi evinde ziyaret etti.
Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, ailelerin isteklerini de dinledi.
Her fırsatta ziyaretlerde bulunmaya özen gösterdiğini ifade eden Özderin, vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.
"Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği yapıldı
Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.
100. Yıl Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.
İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.
Kaymakam Enver Özderin'in de katıldığı program sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.