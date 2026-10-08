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PHR-I, ateşkese rağmen Gazze'de tam kapasiteyle çalışan hastane olmadığını bildirdi

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PHR-I, Gazze'de tam kapasite çalışan tek hastanenin dahi bulunmadığını bildirdi. Rapora göre ateşkes sağlık sistemi için gerekli şartları sağlamadı; Ekim 2025'te 36 hastaneden 14'ü kısmen faaliyetteydi, bir yıl sonra sayı 20'ye çıktı ancak hiçbiri tam kapasite çalışmıyor.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR-I), Ekim 2023'ten bu yana üç yıl, ateşkesin üzerindense bir yıl geçmesine rağmen Gazze'de halen tam kapasiteyle çalışan tek bir hastane dahi bulunmadığını bildirdi.

İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü, yayımladığı raporda, Gazze Şeridi'ndeki vahim sağlık tablosuna değindi.

Raporda, Ekim 2023'ten bu yana üç yıl geçmesine rağmen hala kentte tam kapasiteyle çalışan bir hastanenin dahi bulunmadığına dikkat çekildi.

Sınırlı sayıda hastanenin kısmi olarak yeniden faaliyete geçtiği belirtilen raporda, geçen süreye rağmen Gazze'deki sağlık sisteminde herhangi bir iyileşmeye henüz tanık olunmadığı vurgulandı.

Raporda, yoğun bakımlardaki yatak sayısının değişmediğine işaret edilerek, ilaç ve temel tıbbi malzeme eksikliğinin had safhaya ulaştığı, binlerce hastanın ise hayat kurtaran tedavilerden mahrum kaldığı kaydedildi.

Son olarak raporda, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesin Gazze'deki sağlık sisteminin toparlanması için gerekli şartları sağlamadığı, aksine pek çok hayati alanda tablonun daha da kötüleştiği vurgulanarak, hastanelerin durumuna ilişkin şu verilere yer verildi:

"Ekim 2025'te 36 hastaneden 14'ü kısmen faaliyetteydi; aradan geçen bir yılın ardından bu sayı 20'ye yükselse de hiçbiri tam kapasiteyle hizmet veremiyor."

Kaynak: AA
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