Pezeşkiyan: "ABD'nin tavrı değiştiği anda İran diplomasiye yeniden başlamaya hazır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede barış ve huzurun sağlanmasını güvence altına alan adil bir çözüm için diplomatik süreci sürdürmeye hazır olduklarını ancak bunun ABD'nin tavrının değişmesine bağlı olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede barış ve huzurun sağlanmasını güvence altına alan adil bir çözüm için diplomatik süreci sürdürmeye hazır olduklarını ancak bunun ABD'nin tavrının değişmesine bağlı olduğunu söyledi.

İran hükümet bilgi portalından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ile Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae telefonda görüştü.

ABD'li yetkililerin açıklamalarını "kışkırtıcı" şeklinde nitelendiren Pezeşkiyan, İran limanlarının ablukaya alınmasının kabul edilemez ve uluslararası kanun ve düzenlemelere aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Bu eylemler bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecektir." dedi.

Pezeşkiyan, ülkesinin "meşru haklarını" savunma konusundaki kararlılığını belirterek, bölgede barış ve huzurun sağlanmasını güvence altına alan adil bir çözüm için diplomatik süreci sürdürmeye hazır olduklarını ancak bunun gerçekleşmesinin ABD tarafının "aşırı yaklaşımının ve provokatif eylemlerinin durdurulmasına bağlı" olduğunu söyledi.

Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bir sonucu olduğu değerlendirmesinde bulunan Pezeşkiyan, tüm ülkelerin ABD'nin uluslararası denizciliği tehdit eden eylemlerine karşı kararlı bir tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi de Orta Doğu'daki gerilimlerin barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini, ülkesinin diyalog ve istişarelerin bölgedeki gerilimi düşürmeye yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Japon gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verdikleri için İran'a teşekkür eden Takaiçi, bekleyen diğer Japon gemilerinin de güvenliği geçmesi talebinde bulundu.

Takaiçi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yakın zamanda yeninde başlayacağını ve nihai bir anlaşmaya varılacağını umut ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
