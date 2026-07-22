Haberler

Satın aldığı peyniri beğenmeyince peynir üreticisi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta yaşayan Meral Yazıcı, şarküteriden aldığı peyniri beğenmeyince kendi peynirini yapmaya karar verdi. 7 yıl süren denemeler sonucunda evde peynir üretmeyi öğrendi ve çevresine satmaya başladı.

Tokat'ta yaşayan Meral Yazıcı, 8 yıl önce satın aldığı peyniri beğenmeyince üretimini kendisi gerçekleştirdi.

Bir şarküteriden 8 yıl önce peynir alan Yazıcı, peynirden memnun kalmadı. Bir süre sonra başka bir peynir çeşidi alan Yazıcı bunu da beğenmeyince kendi peynirini üretmeye karar verdi.

Bir süre peynir yapımını araştıran Yazıcı, yıllar süren çabanın ardından üretimini sürdürüyor.

Meral Yazıcı, AA muhabirine, şarküteriden aldığı peyniri beğenmeyince kendi peynirini yapmaya karar verdiğini söyledi.

Daha önce peynir yapımı deneyimi olmadığına işaret eden Yazıcı, "Peynir yapımını öğrenmem 7 yılı buldu. Çeşitli peynirlerle uğraştım. Her peynirin bir püf noktası var. Onu bulmam zor oldu. Şu an iyi durumdayım diyebilirim." dedi.

Peyniri evinde yaptığını, ikram ettiği misafirlerince beğenilince çevresine satmaya başladığını belirten Yazıcı, "Yavaş yavaş duyulmaya, çevrem artmaya başladı. Bu şekilde de tanıdılar." dedi.

Evde peynir üretmenin zor olduğunu dile getiren Yazıcı, "Bunun için soğuk bir ortam lazım. Ürettiğim peyniri genelde akrabalarıma gönderiyorum. Peynir yaptığımın duyulmasından sonra tanımadığım insanlara da gönderdim. Bu, küçük çapta oldu. Genelde yaptığım peynirleri misafirlerime ikram ettim. Ailemden de destek gördüm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı

Ülke bu kahramanlığı konuşuyor
Oğuzhan Uğur'un 1017'de 'hırsızlık' suçundan işlem gördüğü ortaya çıktı

Oğuzhan Uğur "hırsızlık" suçundan işlem görmüş
Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi

Haluk'a bir darbe daha

Krizden çıkamadılar! Dev havayolu şirketi kapanıyor

Dev havayolu şirketi kapanıyor
Fransa, 15 yaş altı çocukların sanal medya erişimini yasakladı

Avrupa'da bir ilk: Fransa'dan çocukları korumak için tarihi adım
İsrail bayrağını arabayla ezdiler

İsrail bayrağını arabayla ezdiler
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü