Satın aldığı peyniri beğenmeyince peynir üreticisi oldu

Tokat'ta yaşayan Meral Yazıcı, 8 yıl önce satın aldığı peyniri beğenmeyince üretimini kendisi gerçekleştirdi.

Bir şarküteriden 8 yıl önce peynir alan Yazıcı, peynirden memnun kalmadı. Bir süre sonra başka bir peynir çeşidi alan Yazıcı bunu da beğenmeyince kendi peynirini üretmeye karar verdi.

Bir süre peynir yapımını araştıran Yazıcı, yıllar süren çabanın ardından üretimini sürdürüyor.

Meral Yazıcı, AA muhabirine, şarküteriden aldığı peyniri beğenmeyince kendi peynirini yapmaya karar verdiğini söyledi.

Daha önce peynir yapımı deneyimi olmadığına işaret eden Yazıcı, "Peynir yapımını öğrenmem 7 yılı buldu. Çeşitli peynirlerle uğraştım. Her peynirin bir püf noktası var. Onu bulmam zor oldu. Şu an iyi durumdayım diyebilirim." dedi.

Peyniri evinde yaptığını, ikram ettiği misafirlerince beğenilince çevresine satmaya başladığını belirten Yazıcı, "Yavaş yavaş duyulmaya, çevrem artmaya başladı. Bu şekilde de tanıdılar." dedi.

Evde peynir üretmenin zor olduğunu dile getiren Yazıcı, "Bunun için soğuk bir ortam lazım. Ürettiğim peyniri genelde akrabalarıma gönderiyorum. Peynir yaptığımın duyulmasından sonra tanımadığım insanlara da gönderdim. Bu, küçük çapta oldu. Genelde yaptığım peynirleri misafirlerime ikram ettim. Ailemden de destek gördüm." ifadelerini kullandı.