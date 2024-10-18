Peygamberimiz ve Karakter İnşası Etkinliği Tavşanlı'da Gerçekleştirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ve Tavşanlı Müftülüğünün ortak organizasyonuyla "Peygamberimiz ve Karakter İnşası" konulu etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından imam hatip Sadullah Ordu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık programda yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in sahip olduğu güvenilirliğini ve ahlakını anlattı.

O'nun tüm insanlığı imana ve güzel ahlaka çağrısını, ibadete ve kurtuluşa davetini, birliğe ve kardeşliğe yönlendirmesini, iyiliğe ve takvaya çağrısını örneklerle açıklayan Açık, kelime anlamı doğru yolu gösterme olan "irşat" kelimesinin Hazreti Muhammed'in yaşamı, sünnetleri ve hadisleri ile anlam kazandığını söyledi.

Gençlerin bu ahlaki değerleri günlük yaşamlarına entegre etmeleri durumunda daha sağlam karakterlere sahip olacaklarını belirten Açık, gençlerin manevi konulardaki taleplerinde ve okul yönetimleri ile belirleyecekleri programlarda her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik de Müftü Dr. İrfan Açık ile organizasyona katkılarından dolayı Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'a teşekkürlerini iletti.

Çelik, öğrencilerin manevi konularda bilgi ve desteğe ihtiyaçları olduğunda devletin, diyanet kadroları ve devlet yurtlarındaki manevi danışmanları ile her zaman yanlarında olduğunu bildirdi.

Programa, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, İlçe Müftülüğü Şube Müdürleri Fatih Eroğlu ve Fikret Yıldız, fakülte ile meslek yüksekokulunun akademik ve idari personeli, müftülük personeli ile öğrenciler katıldı.