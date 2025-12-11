Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Maduro'ya "geçiş hükümeti" çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tüm kesimlerin dahil olacağı bir geçiş hükümeti kurulması için çağrıda bulundu. Petro, demokrasi vurgusu yaparak, Maduro hükümetinin muhalefete devretmesini istedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, tüm kesimlerin dahil olacağı bir "geçiş hükümeti" kurulması çağrısında bulundu.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolaylı olarak Venezuela lideri Maduro'dan hükümeti muhalefete devretmesini istedi.

Demokrasinin önemini vurgulayan Petro, şunları kaydetti:

"Maduro hükümeti şunu anlamalıdır, dış bir saldırıya verilecek yanıt yalnızca askeri hazırlık değil, demokratik bir dönüşümdür. Bir ülke daha fazla baskıyla değil, daha fazla demokrasiyle savunulur. Çözüm, hapishaneleri büyütmek değil, kapsamlı bir genel af çıkarmaktır. Tüm kesimlerin dahil olacağı bir geçiş hükümeti kurmanın zamanı gelmiştir."

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri tehditlerini hatırlatan Petro, "Bolivar'ın vatanı ne yabancılar tarafından işgal edilmelidir ne de boş söylemlerle ya da ruhu hapseden baskılarla yönetilmelidir. Bolivar'ın vatanı daha fazla demokrasi ve egemenlikle savunulur." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Petro, Venezuela'daki Maiquetia Havaalanı'nda, Venezuelalı Kardinal Baltazar Porras'ın pasaportuna güvenlik güçlerince el konulmasını da eleştirdi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
