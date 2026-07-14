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Rusya: Ukrayna için güvenlik garantileri Rusya olmadan şekillendirilemez

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna için güvenlik garantilerinin Rusya olmadan şekillendirilemeyeceğini belirtti. Avrupalıların ısrarı halinde çözüm sürecine katılamayacaklarını ifade eden Peskov, AB'nin yaptırımlarını da eleştirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna için güvenlik garantilerinin Rusya olmadan şekillendirilemeyeceğini belirterek, "Eğer Avrupalılar bu konuda ısrar ediyorsa, Avrupa ülkelerinin (Ukrayna krizinin) çözüm sürecine katılması ihtimali yok." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in "Ukrayna için güvenlik garantisi mekanizmalarının geliştirilmesi sürecinde Moskova'ya ihtiyaç duyulmadığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Avrupalıların çıkmaza giren bir yaklaşım sergilediğini" söyledi.

Peskov, "Güvenlik garantilerinin Rusya'sız şekillendirilmesi mümkün değil. Eğer Avrupalılar bu konuda ısrar ediyorsa, Avrupa ülkelerinin (Ukrayna krizinin) çözüm sürecine katılması ihtimali yok." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Avrupa ülkelerine yönelik siber saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama kararına değinen Peskov, bu konudaki suçlamaların temelsiz ve yasa dışı olduğunu vurguladı.

Dmitriy Peskov, AB'nin Rusya'nın ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'a yönelik yaptırımlarının da "saçma" olduğunu kaydetti.

"Azerbaycan gibi bir ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Sözcü Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarının dokunulmazlığını destekledikleri" yönündeki açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu, aramızdaki anlaşmazlığın sebebi. Ancak bu ikili ilişkilerimize gölge düşüren bir konu değil. Burada pragmatik yaklaşım benimsiyoruz. Azerbaycan gibi bir ülkeyle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. (Azerbaycan'ın) Ukrayna ile ilgili bakış açısının hatalı olduğunu düşünüyoruz. Bunun neden hatalı olduğunu tüm kanallar aracılığıyla anlatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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