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Rusya: Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırıları sürdüreceğiz

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki askeri hedeflere saldırıların süreceğini ve cephedeki durumun Ukrayna için yakında feci hal alacağını söyledi. Ayrıca Avrupa ile diyaloğa hazır olduklarını ancak güç kullanımının sonuç vermeyeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırıları sürdüreceklerini belirterek, cephedeki durumun, Ukrayna tarafı için yakında feci hal alacağını söyledi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik dünkü insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarına değinen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda bilgilendirildiğini kaydetti.

Saldırılar esnasında Rus hava savunma sistemlerinin etkin çalıştığını ifade eden Peskov, "İHA saldırıları devam edecek. Bunun sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli önlemler alınıyor." dedi.

Peskov, saldırıların cephedeki durumla ilgili olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Kiev yönetimi, müzakerelerden yana yaklaşım sergilemiyor. Kiev yönetimi, çok zor durumda. Cephedeki durum, Ukrayna tarafı için yakında feci hal alacak. Tüm olanlar bu durumla alakalı."

Putin'in daha önce Rus ordusuna Ukrayna'daki askeri tesislere sistematik olarak saldırılar düzenleme talimatı verdiğini anımsatan Peskov, "Bu saldırılar sürdürülecek." ifadelerini kullandı.

"Avrupa ile diyaloga hazırız"

Avrupa ile diyaloğa ihtiyaç bulunduğunu ve buna hazır olduklarını belirten Peskov, bunun biriken sorunları çözmek için gerekli olduğunu dile getirdi.

Peskov, "Avrupalılar, Rusya'ya güç konumundan konuşulması gerektiğini düşünüyor. Bu, sonuç vermeyecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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