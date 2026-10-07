Peskov, İrkutsk'taki salgın haberlerinin çoğunun 'yalan bilgi' olduğunu söyledi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki epidemiyolojik duruma ilişkin basında çıkan haberlerin çoğunun "yalan bilgi" olduğunu belirterek, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) resmi açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulduğu öne sürülen ikinci bir çalışanla ilgili soru üzerine Peskov, "Basın çok şey yazıyor ve bu durumla ilgili basında yer alanların çoğu, yalan bilgi. Rospotrebnadzor'un ve kurum temsilcilerinin açıklamalarını dikkate alın." dedi.

Peskov, İrkutsk bölgesindeki nedeni belirlenemeyen zatürre vakasına ilişkin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) de mevcut uygulamalar doğrultusunda bilgilendirildiğini dile getirdi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanallarında ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin uygulandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA